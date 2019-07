“Ennesimo strafalcione geografico per il M5S. Arrivano i fondi per la Regione Molise ma la cartina mostra la Regione Marche. Questa volta il vento del cambiamento ha tirato così forte da spostare addirittura le Regioni. A questo punto speriamo che i fondi arrivino davvero in Molise, nulla togliendo alle Marche”.

Così ha commentato su Facebook il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida. Sul web, come prevedibile, l’immagine è diventata virale scatenato una ridda di commenti ironici e sarcastici.