Gabriele Fiorucci Bucciarelli e Modaimpresa srl hanno raggiunto un accordo per la produzione e la distribuzione dell’omonimo Marchio. L’accordo tra la Maison romana e ModaImpresa prevede la produzione e distribuzione delle collezioni abbigliamento, in tutto il Mondo, per 5 anni.

“Ho scelto ModaImpresa perché è una realtà giovane ma con tutta la forza, l’ esperienza e le caratteristiche delle Grandi Industrie del Fashion Italiane. Il marchio GABRIELE FIORUCCI BUCCIARELLI in questo momento è in forte ascesa, ha triplicato la sua espansione nell’ ultimo anno, e la progettualità è vasta e proiettata su più fronti.

Un momento importante che definisce le linee guida del mio marchio anche grazie al lancio (nel mese di Luglio) del Primo Profumo LATTE DI PLATINO – GABRIELE FIORUCCI BUCCIARELLI. Sono davvero convinto che questa nostra collaborazione segni l’ avvio di ulteriori grandi traguardi per entrambi che sono il simbolo della Nuova Era del Made In Italy nel lusso internazionale”, ha dichiarato lo stilista.

“Siamo molto orgogliosi per il raggiungimento di questo ulteriore importante accordo di licenza, che si inserisce perfettamente nella nostra strategia di posizionamento “Entry to Luxury”; siamo davvero entusiasti di poter lavorare al fianco di un importante designer come Gabriele. Sono certo che la nostra sarà una partnership vincente”, afferma Romolo D’Orazio, Presidente ed Amministratore Delegato.

ModaImpresa è un caso abbastanza unico nel panorama italiano, poiché rappresenta un progetto vincente di autoimprenditorialità fortemente voluto da alcuni lavoratori in mobilità. Proprio in questi giorni è stato varato un aumento di capitale da 1 milione di euro per capitalizzare ulteriormente l’azienda e dotarla delle necessarie risorse finanziarie. L’azienda molisana ha in licenza i marchi Marcobologna e Nolita e possiede un proprio brand aziendale, Le Tonerre Studio.