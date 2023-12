È tempo di pause e festività anche per il quotidiano online Futuro Molise. Con l’arrivo del nuovo anno, la redazione di Futuro Molise ha deciso di concedersi un breve periodo di riposo.

Dal 30 dicembre al 2 gennaio, l’attività del nostro giornale online rimarrà temporaneamente sospesa per permettere al nostro team di trascorrere del tempo con le proprie famiglie e amici, ricaricare le energie e prepararsi per un nuovo anno ricco di notizie, approfondimenti e contenuti interessanti.

Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti i nostri lettori, collaboratori, partner e sostenitori che ci hanno accompagnato nel corso di quest’anno, contribuendo a rendere Futuro Molise un punto di riferimento per l’informazione locale e non solo.

Auguriamo a tutti voi, cari lettori, delle splendide e serene festività natalizie, colme di gioia, pace e serenità, insieme ai vostri cari. Che il nuovo anno sia ricco di soddisfazioni, successi e grandi avventure.

Ci rivedremo online a partire dal 2 gennaio, pronti a riprendere il nostro impegno nel fornire notizie fresche, approfondimenti e contenuti interessanti che riguardano il nostro amato Molise e oltre.

Buone feste a tutti da parte di Futuro Molise!

REDAZIONE