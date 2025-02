Cari lettori,

è con grande entusiasmo che vi annunciamo l’imminente trasformazione della nostra testata giornalistica. Stiamo per entrare a far parte di un network interregionale di informazione, un passo significativo che segnerà un nuovo capitolo nella nostra storia. Questa evoluzione non comporta solo un cambio di volto e di denominazione, ma rappresenta anche un impegno concreto verso una maggiore professionalità e responsabilità.

Siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo nel panorama informativo attuale. Per questo motivo, desideriamo chiarire fin da subito che il nostro obiettivo è quello di fornire un’informazione autentica, equilibrata e, soprattutto, priva di faziosità. Non ci interessa alimentare polemiche sterili o seguirne il filo, perché il nostro compito è ben diverso: raccontare storie, svelare verità e portare alla luce ciò che altri possono decidere di ignorare.

In un mondo in cui le notizie sono spesso distorte o superficiali, vogliamo diventare quel faro di chiarezza e onestà che i nostri lettori meritano. Siamo qui per dar voce a chi non ha voce, per esplorare temi e argomenti che meritano attenzione, per affrontare le questioni più rilevanti con la serietà e la competenza necessarie.

Non faremo auguri di compleanno né necrologi; il nostro Focus saranno temi e notizie che plasmano il nostro futuro e la nostra comunità. Siamo pronti a intraprendere questo viaggio insieme a voi, i nostri lettori, con passione e determinazione.

In conclusione, vogliamo augurare a tutti voi un buon inizio di settimana. Restate con noi mentre scriviamo insieme il futuro del Molise!

Con affetto e dedizione,

Massimiliano Scarabeo

IL DIRETTORE