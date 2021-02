Rubano veicoli da lavoro nel nord Italia pensando di farla franca, ma sulla loro strada trovano una pattuglia della Polizia di Stato che li ha intercettati sulla Statale 17, in territorio di Pesche. A tradire i ladri, è stato il Gps montato sui camion usati per il furto.

I malviventi non si sono fermati all’alt degli agenti e si sono dati alla fuga, nelle campagna circostanti, abbandonando i mezzi in corsa lungo la strada. Da quanto di apprende, dalle prime informazioni, sembra che siano stati esplosi anche dei colpi di pistola nel corso dell’inseguimento. Al momento non risultano esserci dei feriti.