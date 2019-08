La Squadra Mobile ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso e alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni due donne di etnia rom del capoluogo, D.G.A. di anni 39 e la figlia minore di anni 17, per furto aggravato.

Lo scorso 25 luglio, il titolare di un grande magazzino sito in questa via Insorti d’Ungheria, nell’inventariare la merce, si accorgeva che dall’esercizio commerciale era stata asportata una grande cassa acustica del valore di 200,00 euro, esposta in vendita. Dalla visione delle telecamere a circuito chiuso, si avvedeva che due donne avevano portato fuori dal negozio la merce senza averne effettuato il pagamento.

Mentre la donna adulta distraeva la cassiera, la minore usciva dal negozio con la cassa acustica, un oggetto ingombrante e non facilmente occultabile. Le immediate indagini della Squadra Mobile permettevano di identificare le due donne, le quali, vistesi scoperte, riconsegnavano agli agenti quanto rubato.

Si evidenzia che D.G.A., già nota alla Polizia per i suoi numerosissimi precedenti contro la persona ed il patrimonio, era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari e, nonostante tale regime, non solo ha commesso l’ennesimo furto in concorso, ma ha “indotto” la figlia minore ad intraprendere la strada criminale della madre.