All’esito di un’ulteriore attività di indagine nata dalla denuncia della vittima, un 19enne di Isernia è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. La vittima ha denunciato il furto del suo smartphone di ultima generazione avvenuto nei pressi del centro cittadino. Gli Agenti della Squadra Mobile, attraverso una minuziosa attività tecnica, sono riuscito a risalire all’attuale utilizzatore del cellulare provento di furto che è stato, quindi, deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art 648 c.p.