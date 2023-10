di T.A.

Furto nella nottata ad un bar all’ingresso sud di Monteroduni, lungo via Strada Nuova e non lontano dalla Caserma dei Carabinieri. A metterlo in atto i soliti ignoti che penetrati nottetempo nell’esercizio di Domenico Bertone hanno sottratto sigarette, tagliandi di “gratta e vinci” e macchinari per un totale tra i 10.000 e i 12.000 euro. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del posto, cui è stata presentata regolare denuncia dell’accaduto. Nessuno in zona ha sentito alcunché dell’accaduto ed al titolare del bar è toccato al mattino aprendo l’attività avvedersi dell’accaduto, constatando gli ammanchi. I Carabinieri indagano per risalire agli autori dell’azione, inchiodarli alle loro responsabilità e recuperare la refurtiva. Il furto ha scosso l’intera comunità di Monterduni, Comune tranquillo e non abituato a siffatti episodi di malavita.