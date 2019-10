I Carabinieri del Norm (Nucleo Operativo e Radiomobile) di Bojano in collaborazione con i colleghi della Stazione di Guardiaregia, hanno rinvenuto, durante la notte appena trascorsa, un autocarro e un carico di cavi di rame rubati poco prima e di cui i malviventi sono stati costretti a disfarsi.

I malviventi, dopo aver sottratto un furgone Daily Iveco presso un’azienda produttrice di alimenti surgelati, lo avevano usato per il trasporto di cavi di rame (che per il particolare valore viene anche chiamato oro rosso) a loro volta asportati da un’altra azienda di Campochiaro.

Tuttavia, non avevano tenuto conto dell’efficace dispositivo notturno di controllo del territorio e appena si sono sentiti braccati dalle pattuglie in circuito, la Centrale Operativa aveva provveduto ad far gravitare sulla zona, hanno abbandonato tutto lasciando il prezioso carico sulla Statale 87 e si sono dileguati nelle campagne circostanti, favoriti dall’oscurità.

L’attività di Polizia Giudiziaria volta alla loro identificazione, al pari delle ricerche, sono tuttora in corso con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. Nel frattempo la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno espresso piena soddisfazione per l’operato dell’Arma.