In relazione alle notizie riportate sulla stampa, è opportuno formulare alcune precisazioni. Il personale in servizio, nelle prime ore della mattinata, ha registrato un ammanco di particolari farmaci analgesici.

E’ stata attivata immediatamente la procedura di sicurezza, che prevede di allertare le forze dell’ordine. Sono in corso le indagini di polizia giudiziaria per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’attività clinica prosegue regolarmente e non ha subito alcuna interruzione. Vengono garantiti gli interventi chirurgici sia in elezione sia in urgenza. L’area interessata è molto distante delle degenze, quindi la sicurezza, fisica e psicologica, dei pazienti ricoverati non è minimamente a rischio.