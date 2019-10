“Assolto perché il fatto non costituisce reato”. Con questa formula il Tribunale di Cassino ha assolto l’ex sindaco di Conca Casale Luciano Bucci e l’imprenditore di Sant’Elia Fiumerapido Nicola Lanni dal reato di tentato furto aggravato di cimeli bellici nel territorio di Terelle, nei pressi di Cassino.

I fatti risalgono al gennaio del 2019, quando Bucci venne scambiato per un ladro mentre era alla ricerca di cimeli bellici con un suo amico. I legali difensori hanno sempre affermato che il tutto è nato da un semplice malinteso e oggi, finalmente, è finito un incubo.

“Oggi, dopo tanto tribolare, il Giudice ha finalmente deciso che, io e il mio amico Nicola Lanni, siamo innocenti rispetto all’accusa di TENTATO FURTO AGGRAVATO CONTINUATO! Siamo stato assolti con formula piena…perché il fatto non costituisce reato.

Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici VERI e, soprattutto, i miei avvocati Antonella Cernera e Francesco Giannini, per aver creduto subito alla mia innocenza e aver fatto di tutto per dimostrarla riuscendoci! Voglio ringraziare inoltre tutti quei cittadini di Conca Casale che non hanno mai dubitato della mia innocenza e che in questi mesi me l hanno costantemente dimostrato.

Ma voglio anche ringraziare tutte quelle persone che hanno tentato di usare questo spiacevole inconveniente per fare scalpore o cercare di screditare la mia immagine sia di politico che di cittadino, adesso tutti abbiamo dimostrato chi siamo di fronte alla comunità.

In ultimo voglio anche affermare che, nonostante quanto accaduto (vi assicuro che non è stata cosa da poco affrontare una notte in cella ed un processo sapendo di essere innocenti di fronte ad un’accusa tanto infamante che mi ha portato enormi costi morali, psicologici) la mia stima verso le Forze dell’Ordine è IMMUTATA”.