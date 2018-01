Quanto accaduto all’Itis Mattei di Isernia è simile a quanto si è verificato pochi mesi fa al Manupella. Questa mattina il personale scolastico si è trovato di fronte a una scena già vista in occasione di atti simili. I ladri hanno agito indisturbati distruggendo le macchinette erogatrici di bibite e merendine per rubare il denaro al loro interno.

Una scena di quelle che non ti aspetti pensando ad una scuola che oggi somiglia di più a un campo di battaglia. Vetri e mobili spaccati, estintori usati per sventrare le macchinette. In corso ulteriori verifiche per accertare se ci sono stati danni e furti anche nei laboratori. Ancora da quantificare i danni subiti dalla scuola. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.