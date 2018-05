La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, due fratelli, pregiudicati e originari di Portocannone, C.M. e C.F., per il reato di furto in concorso.

Nell’ambito della normale attività di prevenzione e controllo del territorio, personale della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Termoli procedeva al fermo di due uomini, già destinatari di numerosi precedenti specifici, che si erano appena resi responsabili, in concorso tra loro, di furto in danno del supermercato della catena “Eurospin” con sede in Via Corsica.

Successivi accertamenti esperiti tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza permettevano di appurare la dinamica dei fatti che vedeva uno dei due asportare la merce e fare, più volte, la spola dal supermercato alla propria autovettura, mentre l’altro lo attendeva all’interno della stessa.

Una più approfondita attività investigativa consentiva inoltre di imputare ai due uomini precedenti furti avvenuti sempre all’interno della medesima attività commerciale, attuati con lo stesso modus operandi. La merce illecitamente sottratta veniva recuperata e riconsegnata agli venti diritto.