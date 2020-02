Il furto è avvenuto nella notte nel piccolo Comune altomolisano. A darne notizia, con un post su Facebook, è stato Celestino Di Lucente del caseificio.

Scrive di Lucente

“Vorrei avvisare tutti i clienti del Caseificio Fonteluna di Vastogirardi (IS) che questa notte i ladri hanno svaligiato tutto il nostro magazzino dei caciocavalli. Gli stessi sono stati caricati sul nostro furgone Daily Iveco, all’interno della cisterna del latte. Chiedo la cortesia, se qualcuno vedesse in giro il nostro mezzo, targato ET 041 HN di colore verde con su la scritta Fonteluna, di avvisare i Carabinieri o direttamente il caseificio o me. Grazie”.