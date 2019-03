Il colpo messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì, dai soli ignoti, avrebbe fruttato, secondo un prima stima, un bottino di circa 50mila euro.

I ladri, una volta entrati nel locale, hanno portato via sigarette, gratta e vinci e denaro contante. A dare l’allarme è stato il proprietario del bar che non ha potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine. Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, potrebbero essere utili per individuare i responsabili.