I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia hanno predisposto tutta una serie di attività Istituzionali, volte al contrasto e, soprattutto, alla prevenzione dei furti di materiale informatico all’interno dei plessi scolastici e degli edifici pubblici.

Le ultime vicende giudiziarie che sono sfociate nell’arresto di pregiudicati non residenti, responsabili di una serie di furti all’interno degli istituti scolastici della Provincia pentra, hanno conseguentemente determinato il rafforzamento dell’attività di prevenzione specifica, finalizzata a scongiurare il protrarsi di tale tipologia di reato.

Nelle ultime ore, anche il rinvenimento di materiale informatico/elettronico abbandonato al di fuori di un istituto scolastico, non è da imputarsi ad attività illecite poste in essere da ignoti malfattori, ma piuttosto alla dismissione di materiale ormai obsoleto. In ogni caso, l’attività dell’Arma dei Carabinieri prosegue senza sosta, per garantire costantemente prevenzione e sicurezza alle attività didattiche che, a breve, riprenderanno a pieno ritmo in tutta la Provincia.