Torna l’incubo dei furti nelle case private del centro abitato di Venafro. Negli ultimi giorni due le abitazioni “visitate” dai soliti ignoti : una in Corso Molise e l’altra all’inizio della provinciale per Conca Casale al secondo piano del cosiddetto “Grattacielo”, palazzo a più piani dal che la denominazione. Immobili distanti cento metri in linea d’aria l’uno dall’altro e situati in pieno centro nei pressi dell’ufficio postale. Nel caso del “Grattacielo” i ladri avrebbero raggiunto il piano rialzato nel quale intrufolarsi attraverso il canale esterno dell’acqua piovana. Sia in corso Molise che lungo la provinciale per Conca Casale i malviventi si sarebbero impossessati di oggetti preziosi prima di dileguarsi, facendo perdere le loro tracce. Torna così l’incubo dei furti nelle case dei venafrani, preoccupatissimi per la ripresa del fenomeno.