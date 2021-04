Il covid non ferma i ladri. Nella notte di ieri, infatti, alcuni malviventi hanno messo a segno due colpi nei paesi di Campodipietra e Montagano.

In entrambi i casi, i ladri, molto probabilmente provenienti dalla provincia di Foggia, hanno sottratto merce soggetta al Monopolio di Stato.

Sulle tracce dei malviventi stanno indagando i carabinieri della Stazione di Toro e gli agenti della Squadra Volante della Questura di Campobasso, i quali hanno anche effettuato delle perquisizioni in due abitazioni proprio di Campodipietra. In tali perquisizioni sono state ritrovate piccoli dosi di hashish, e i soggetti possessori segnalati in Prefettura.