Escalation di furti negli ultimi giorni a Venafro e nella vicina provincia di Caserta, con la gente che è sempre più preoccupata ed impaurita per quanto accade. Sere addietro due abitazioni prese di mira in pieno centro a Venafro, esattamente in via Conca Casale e corso Molise, dai soliti ignoti dileguatisi subito dopo senza lasciar traccia. Pare si sia trattato di due giovani, dal colorito olivastro. Nel merito, una considerazione : tempo addietro il Comune di Venafro fece installare diverse telecamere nel centro cittadino, pubblicizzando sui media tale intervento. Sono funzionanti tali telecamere ? Se la risposta, come vogliamo sperare, è affermativa, visionando i filmati delle telecamere si potrebbe risalire a tali soggetti, inchiodandoli alle loro responsabilità e tranquillizzando finalmente la collettività venafrana, sempre più preoccupata per quanto accade. Basti pensare, stando alla testimonianza della famiglia derubata in via Conca Casale al secondo piano del cosiddetto “Grattacielo”, che i ladri sono entrati arrampicandosi dalla grondaia esterna e coi padroni in casa, senza farsi sentire affatto. Completato il furto, i malviventi si sono allontanati dal retro definitivamente. Nei giorni precedenti invece, sempre in centro a Venafro, ladri ancora in azione per portar via una vettura in sosta, anche in quel caso restando impuniti. Giusto ieri infine ad un professionista venafrano è toccato in sorte di dover accusare il furto della propria auto, parcheggiata sull’ampio piazzale di un noto centro commerciale del Casertano e non più ritrovata. L’uomo vi era andato con la moglie per necessità di famiglia, ma tornato al parcheggio la vettura era sparita ! Episodi in danno della proprietà privata purtroppo ricorrenti che preoccupano moltissimo, dal che l’urgenza di porvi rimedio da parte di istituzioni pubbliche e forze dell’ordine.