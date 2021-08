Non ce l’ha fatta (A.P.) il giovane 22enne coinvolto nell’incidente avvenuto venerdì mattina sulla strada provinciale ‘Guado Liscia – Capracotta’. Si è spento questa notte nell’istituto Neuromed di Pozzilli dove da due giorni combatteva contro la morte. Fatali i traumi riportati in seguito all’uscita di strada in contrada la ‘Macchia’ a bordo della sua auto, una Golf Wolfgang completamente distrutta a seguito del violentissimo impatto.

Le condizioni in cui era arrivato nella struttura del Venafrano, trasportato dai sanitari del 118 di Agnone, sono apparse subito gravi da non consentire l’intervento chirurgico. La notizia della sua scomparsa si è diffusa ad Agnone dove il giovane era molto conosciuto e ben voluto da tutti. La comunità è sotto choc. In queste ore innumerevoli i messaggi di cordoglio alla famiglia postati sui social da amici e conoscenti.

A distanza di circa un mese la cittadina altomolisana perde un altro giovanissimo figlio. Era infatti il 13 luglio scorso quando Mario Scampamorte, 27 anni, infermiere, se ne andava a Casoli dopo una rovinosa caduta dalla sua moto. Un tributo pesantissimo per una comunità di appena 5mila anime. I funerali del 22enne si svolgeranno domani – 23 agosto – alle ore 15,30 nella chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli di Agnone.