di T.A.

Politico, ex magistrato, già europarlamentare dell’Italia dei Valori dal 2009 al 2011, nonché Sindaco di Napoli in precedenti legislature, il 56enne Luigi De Magistris nel pomeriggio del prossimo 27 marzo sarà alla Palazzina Liberty di Venafro per presentare ed approfondire il proprio testo “Fuori dal sistema”. L’iniziativa è dell’Auser di Venafro col patrocinio del Comune. Certamente la presenza del personaggio in questione richiamerà tanti ascoltatori al fine di entrare nel merito delle questioni proposte attraverso la diretta voce del De Magistris.