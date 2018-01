Nel corso delle operazioni di filtraggio condotte dai Carabinieri di Venafro, nei pressi dello stadio, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato regionale di eccellenza U.S. Venafro – Vastogirardi, due 20enni venafrani, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per possesso illegale di artifizi pirotecnici.

I militari rinvenivano all’interno di alcune borse in possesso dei due giovani, complessivamente otto involucri contenenti il materiale esplodente, che venivano immediatamente sottoposti a sequestro. Inoltre essendone vietato in assoluto l’utilizzo durante le manifestazioni sportive, nei confronti dei due veniva anche avanzata la proposta della misura di prevenzione del D.A.SPO. (divieto di accesso alle manifestazioni sportive).