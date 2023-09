di T.A.

LUTTO CITTADINO E FUNERALI NEL POMERIGGIO A ROCCARAVINDOLA DELLO SFORTUNATO ANTONIO DI LOLLO, FOLGORATO DALL’ALTA TENSIONE A CASTEL DI SANGRO

Nel pomeriggio odierno si terranno a Roccaravindola, frazione di Montaquila dove il giovane risiedeva, i funerali dello sfortunato Antonio Di Lollo, rimasto folgorato giorni addietro dall’alta tensione mentre lavorava ad un’azienda per la trasformazione del pomodoro a Castel di Sangro n Abruzzo. Per la circostanza il sindaco di Montaquila ha dichiarato il lutto cittadino. Intanto più persone risultano iscritte nel registro degli indagati da parte degli inquirenti abruzzesi per il triste avvenimento mortale. Si tratterebbe del titolare dell’azienda e di altri lavoratori della stessa società.