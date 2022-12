Il centro culturale Villa Artemide “Concetta D’Antonio” di Frosolone, nel ricco programma di Teseide, ha organizzato per venerdì 9 dicembre, alle 18, la presentazione di Oroscopo al Caffè, l’agenda 2023 di Greta Rodan.

Oroscopo al Caffè racconta l’Italia con 144 piccole storie, piatti, proverbi, leggende, accompagnati da previsioni “astrologiche e astrali” dal tono leggero e giocoso. Un’agenda che illumina il futuro, pensa alla tradizione, lotta contro la violenza e dà tutto il ricavato in beneficenza, in favore dell’associazione ALI Emozioni in Movimento, specializzata nella lotta e nella prevenzione alle violenze contro i deboli. L’autrice è Greta Rodan, le illustrazioni di Valeria Vallone,la grafica di Antonio Amicone e l’idea di Claudio Melchiorre. Soprattutto, le stelle sono di tutti, e quest’anno il ricavato va ad Ali Emozioni in Movimento che finalmente ha realizzato uno strumento operativo per prevenire la violenza e per combatterla sempre. Con il patrocinio di Art & Publishing, MovimentoMEC e di Assoutenti. Quest’ultima associazione nazionale ha provveduto all’acquisto di 400 copie donate ai rappresentanti istituzionali italiani in occasione dell’Expo tenutosi a Roma nei giorni scorsi.

Alla presentazione del 9 dicembre dialoga con l’autrice Andrea Mezzanotte e l’accompagnamento musicale è a cura di Edoardo Lalli. L’organizzazione dell’evento è di Fatima Fraraccio.