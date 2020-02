L’attività di prevenzione predisposta dal Questore di Isernia Roberto Pellicone a tutela della sicurezza dei cittadini di questa provincia, continua incessantemente.

Infatti, a seguito di mirati servizi di controllo sul territorio di questa provincia, sono stati emessi altri provvedimenti di DIVIETO DI RITORNO, ai sensi dell’art. 2 del D. L.vo 159/2011, a carico di soggetti che, sulla base di elementi di fatto, sono stati ritenuti dediti a traffici delittuosi e giunti in questa provincia con il solo proposito di commettere reati.

Non potranno tornare nel Comune di Frosolone (IS) per TRE anni, un 34enne e un 47enne con a carico numerosi reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, per stupefacenti e per guida senza patente.

Entrambi provenienti dal territorio campano e soprattutto destinatari di altri Provvedimenti di Divieto di Ritorno in altri Comuni, i due sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione i quali, allertati dai cittadini poiché stavano tentando di portare a compimento truffe ai danni di persone anziane, sono riusciti a bloccarli dopo un breve inseguimento.

All’interno del veicolo sono stati trovati un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm, una mazza da baseball ed altri arnesi atti allo scasso, materiale immediatamente sequestrato.

Ancora una volta l’attività di prevenzione e la sinergia tra le Forze dell’Ordine operanti sul territorio hanno prodotto i loro frutti.