È giunta alla 6^ edizione la manifestazione “Da Spuort a Spuort“, organizzata dall’Associazione Rainbowspiv per le vie di San Pietro in Valle, frazione del Comune di Frosolone. L’appuntamento è per domani, sabato 14 luglio, a partire dalle ore 21.00.

Nel corso del’evento verranno riproposte le pietanze della tradizione locale, il tutto accompagnato da intrattenimento di musica popolare lungo tutto il percorso enogastronomico. Siete invitati tutti a partecipare.