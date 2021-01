Grave incidente stradale lungo la strada ‘Fresilia’, in agro del Comune di Frosolone dove, un 20enne, finisce fuori strada con l’auto a causa del ghiaccio. Il giovane, soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, è rimasto ferito in modo grave. Sul posto i sanitari del 118 e una pattuglia dei Carabinieri per accertare le dinamiche del sinistro. Il ragazzo, dopo i primi soccorsi, è stato trasportato all’ospedale Veneziale di Isernia, ma non sarebbe in pericolo di vita.