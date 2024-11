di T.A.

L’Amministrazione comunale di Frosolone ha organizzato per domani sabato 16 novembre alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare, una cerimonia per celebrare l’epica impresa sportiva di Antonio Palangio che lo scorso 13 settembre ha raggiunto in solitaria Capo Nord in Norvegia, in sella alla sua bici, in 47 giorni e con oltre 5.000 km nelle gambe. Un piccolo riconoscimento e un grande ringraziamento a chi in questi mesi ha portato in alto il nome di Frosolone, facendosi veicolo di promozione delle sue bellezze e delle sue peculiarità. Per tale ragione, nel corso dell’evento sarà festeggiato anche un altro cittadino del comune molisano: Giuseppe Mainella, concorrente del programma di RAI Uno “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino. “Un’occasione speciale – ha dichiarato il Sindaco Pasquale De Lisio – in cui renderemo omaggio a due concittadini: Antonio Palangio e Giuseppe Mainella, che negli ultimi mesi hanno contribuito a valorizzare il nome Frosolone. Due esperienze totalmente diverse ma con la comune radice, di far conoscere al mondo, con orgoglio e determinazione, il nostro paese”. Al termine della cerimonia è prevista una cena di comunità: un momento conviviale per rinsaldare il senso di appartenenza e lo spirito di comunità.