Il grave incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa sulla strada che collega Campomarino a Portocannone.

Coinvolte nel sinistro due auto che si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento: il bilancio è di due ragazze di 19 anni ferite gravemente e trasportate presso l’ospedale San Timoteo di Termoli.

In tutto erano sei le persone a bordo delle vetture, ma ad avere la peggio sono state una ragazza di San Martino in Pensilis e una di Campomarino. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, erano presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.