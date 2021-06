Incidente nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, lungo la Statale 483 nel tratto che collega Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente una Lancia Delta e una Ford Fiesta, quest’ultima sbalzata nelle campagne a lato della carreggiata a causa del forte impatto. Ad avere la peggio sono stati proprio gli occupanti della Fiesta, una coppia di anziani del posto di circa 80 anni, per i quali è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli che si sono adoperati per estrarli dalle lamiere e affidarli ai sanitari del 118 giunti sul posto. Entrambi feriti e in condizioni serie, sono stati trasportati all’ospedale San Timoteo dove hanno ricevuto le cure necessarie e sono sotto osservazione. Non dovrebbero essere in pericolo di vita, ma vista anche l’età dei pazienti il personale del nosocomio starebbe completando una serie di accertamenti. Ferito anche il conducente della Delta che però sarebbe stato assistito sul posto. Ad effettuare i rilievi i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica.