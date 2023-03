Frode da superbonus in Molise e altrove per 5/7 milioni scoperta dalla Guardia di Finanza del Molise

La conferenza stampa del Procuratore Capo del Tribunale di Isernia, dr. Fucci, per spiegare il tutto

Purtroppo il Molise non è risultato esente da truffe da superbonus ! La Guardia di Finanza del Molise ha

infatti scoperto una frode per 5/7 milioni e in mattinata c’è stata la conferenza stampa illustrativa

dell’intera operazione presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Isernia, presenti il Procuratore

Capo dr. Fucci ed Ufficiali della Finanza. Sono finiti agli arresti domiciliari quattro persone, tra cui un

commercialista. Le indagini, che peraltro proseguono, hanno condotto a scoprire frodi nell’ambito del

superbonus edilizio nelle province di Iesrnia, Campobasso ed in territori extraregionali. L’operazione è stata

chiamata “Castelli in aria” dato il coinvolgimento nella faccenda anche del Castello di Torella del Sannio nel

Campobassano. Si attendono sviluppi ulteriori dal prosieguo dell’indagine.