di T.A.

Estate, afa, ricerca di cose fresche e tempo di cocomeri al chioschetto delle Quattro Cannelle di Venafro

L’afa, l’estate ed il caldo asfissiante continuano ad imperversare in attesa dell’anticiclone Poppea che dovrebbe rinfrescare e a breve rimettere le cose a posto. Nel frattempo però occorre difendersi e dare fiato e slancio a mente e corpo con rimedi giusti e adeguati. Tanti e ovunque i sistemi per farlo, e tutti positivi se opportunamente messi in atto. A Venafro ce ne sono taluni, esattamente due, di tutto pregio. Innanzitutto l’abbondante acqua corrente che da decenni -esattamente da 130 anni !- continua a sgorgare copiosa, fresca e rigeneratrice dalle storiche 4 Cannelle, la tipica fonte popolare di Via Latina al quartiere Ciaraffella realizzata appunto il 1893, ossia 130 anni orsono. Fonte che quotidianamente disseta, ristora e rinfresca quanti ne bevono, ne attingono e se ne bagnano volto, polsi e braccia per sentirsi risollevati e rigenerati. Subito a ruota, altro rimedio naturale al caldo opprimente : gustare una enorme, rossa e fresca mega fetta di cocomero al chioschetto giusto di fronte alle Quattro Cannelle. Ovviamente il frutto tipico dell’estate è acquistabile in tant’altre zone della città, ma resta unico il piacere di gustarlo fresco, saporito e croccante appena prelevato dalle acque correnti venafrane, tagliato a grosse fette e mangiarlo a sazietà e di gusto ai tavolini del predetto esercizio commerciale. Trattasi di una delle maggiori attrattive estive cittadine, appunto la degustazione dei freschi cocomeri alle Quattro Cannelle, per combattere e finalmente vincere l’afa e la calura estiva, “azzannando” una mega fetta dei cocomeri della ricca terra della sponda tirrenica. Ed allora buon fresco e rigenerante ristoro a tutti !