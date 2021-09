La Frenter Larino è pronta a entrare nel vivo della stagione 2021/22 con la presentazione ufficiale del progetto. Non solo prima squadra ma soprattutto Scuola Calcio e Settore Giovanile. Come già annunciato sulla pagina Facebook del club Massimiliano Di Cuia fa ritorno a Larino. Il tecnico oltre a guidare la prima squadra nel campionato di calcio a 5 di Serie C regionale sarà il project manager della Scuola Calcio Frenter Larino. Le sue prime dichiarazioni: “Dopo undici anni torno ad allenare la squadra del paese dove sono nato e cresciuto, a prescindere dalla categoria è sempre un privilegio. Inoltre a Larino ho vissuto esperienze bellissime sia nel calcio che nel futsal, dove l’ultima volta abbiamo vinto un campionato. Ringrazio l’attuale dirigenza per avermi coinvolto. – prosegue Di Cuia- Questa nuova avventura voglio dedicarla a Francesco Vitulli che ci ha lasciato quest’ anno. Pper unidici anni ogni inizio stagione mi chiedeva quando sarei tornato ad allenare a Larino e sono certo che quest’anno ci accompagnerà, come faceva con la squadra, da lassù.”. La società ha scelto di affidarsi all’esperienza di Max Di Cuia, le stagioni più significative della sua carriera sicuramente con la Chaminade Campobasso in Serie B e con il settore giovanile dei rossoblù. Il nuovo project manager dei bianconeri, dunque, si metterà al servizio della società e dello staff tecnico con la voglia di creare un club che riesca a far confluire tutte le forze sportive ed economiche in un’unica realtà.

Definito lo staff tecnico che vedrà come Coordinatore dell’Area Tecnica della Scuola Calcio Michele Palmieri. Al via la categoria Primi Calci affidata a mister Di Lena, i Pulcini verranno seguiti da mister Palmieri con collaboratore Miozza, D’Alessandro allenerà gli Esordienti. Per le categorie Giovanissimi e Allievi si punterà sul progetto “Futsal in Soccer”. L’iniziativa ideata dalla Divisione Calcio a 5 punta sulla funzione propedeutica del Futsal nel calcio, partendo dall’attività di base, passando per il settore giovanile arrivando infine nelle prime squadre. In questa stagione si partirà solo con la categoria Allievi, la volontà è quella nei prossimi anni di completare tutte le categorie, puntando sul naturale ricambio generazionale. Antonio Di Fonzo è il Responsabile della Categoria Allievi che verrà allenata da mister Di Cuia e Fantelli, collaboratore. A breve si tornerà in campo, le iscrizioni sono già aperte ma la Frenter Larino per lunedì 20 settembre ha organizzato l’Open Day presso la palestra Comunale di Via Santa Chiara. Sarà un’occasione d’incontro per la società e le famiglie per dare insieme ufficialmente il via alla stagione 2021/2022.