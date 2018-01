Il 2018 non poteva iniziare diversamente, dopo la presentazione del partner “GRUPPO SCARABEO”, con una partecipazione attiva che va oltre lo sport, oggi la Free Runners Isernia ha fatto l’esordio con i nuovi colori.

La gara che ha dato risalto ai nostri atleti è una delle più importanti in Italia, la quale vede la partecipazione di oltre 6.000 (seimila) atleti provenienti da tutta la penisola, i quali si sono sfidati su un percorso cittadino da 10km.

IL NOSTRO ATLETA DI PUNTA MAURIZIO DI SANDRO HA SUBITO MESSO IN CAMPO LE SUE QUALITÀ ATLETICHE, giungendo 33^ assoluto , in una gara non facile per la presenza di atleti nazionali, che fin dall’inizio hanno imposto un’andatura proibitiva, chiudendo in 34’25” nello Stadio dei Marmi (lo stadio dei Campioni). Arrivano i primi complimenti da tutta la società.