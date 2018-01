Soddisfatto il presidente della Free Runners Giuseppe Antonelli.

“Domenica 28 gennaio si è disputata la prima prova del campionato regionale di cross per società a Venafro. La Free Runners Isernia, coglie una superba affermazione sia individuale che di squadra sul cross corto, distanza 6 km, riservato alle categorie Master.

Presenti alla gara Maurizio Di Sandro, solito dominatore e vincitore della prova, Peppe Olive, in gran spolvero, secondo arrivato, Giuseppe Ucciferri, sempre tenace e combattivo, in terza posizione, Vincenzo Di Monaco, grande maratoneta, quarto al traguardo, ma primo di categoria ed infine Romano Armando, la new entry, quinto assoluto e secondo di categoria.

Per Armando si tratta del debutto con i nostri colori sociali; una bella gara la sua dopo più di un anno di stop e lontananza dalle competizioni. La Free Runners con questi risultati è prima in classifica fra le società master nel

Campionato Regionale.

Prossimo appuntamento a Colle D’Anchise, per la seconda prova. A tutti i nostri atleti va il ringraziamento di tutta l’associazione per la splendida prova di squadra”.