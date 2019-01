L’episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 22 gennaio, in via Mazzini a Campobasso. L’ex governatore della regione è stato stato investito da un’auto in pieno centro, fortunatamente, non ha subito gravi conseguenza a seguito dell’incidente.

Necessario, comunque, il trasporto nel nosocomio cittadino. L’investitore si è fermato immediatamente per prestare soccorso a Paolo di Laura Frattura. Tanti i messaggi di solidarietà giunti all’ex presidente.