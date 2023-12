di Redazione

Fratelli d’Italia rinnova la segreteria provinciale alla cui guida è stato eletto Desio Notardonato. Un appuntamento importante che ha visto l’unità di intenti sugli uomini e sui programmi. I lavori congressuali sono stati gestiti dal coordinatore regionale del partito Filoteo Di Sandro. Questo ultimo ha ringraziato l’ex segretario provinciale Altopiedi per il lavoro svolto in 10 anni e ha annunciato l’allargamento del coordinamento regionale grazie all’inserimento di ‘forze nuove’. “La nuova segreteria isernina – ha aggiunto – dovrà radicarsi sul territorio il più possibile e dovrà collaborare con il coordinamento di Campobasso e con regionale che ha una visione più ampia”.

(Filoteo Di Sandro Coordinatore Regionale Fratelli d’Italia)

Sulla stessa scia l’onorevole Elisabetta Lancellotta: “Stiamo lavorando tanto – ha dichiarato – senza fermarci, grazie alla filiera istituzionale che parte dal Parlamento e arriva sul nostro territorio che ci permette di portare quanti più risultati concreti”. La deputata, inoltre, ha evidenziato come Notardonato possa rappresentare un valore aggiunto per il partito: a quest’ultimo ha riconosciuto le doti della coerenza, dell’umiltà e dello spirito di appartenenza. Il ringraziamento – ha aggiunto – va al collega deputato Aldo Mattia, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, il quale è stato con noi a Isernia per tutta la giornata, fino allo spoglio finale, portando la propria esperienza politica nel corso del nostro Congresso”.

(On.le Elisabetta Lancellotta)

L’Assessore Regionale Salvatore Micone, pone in evidenza “l’importanza della maturità di FdI, dopo che il partito ha raggiunto un ampio consenso, sia a livello nazionale che regionale. Una filiera politica importante” – la descrive Micone – “capace di mettere in campo iniziative tra Governo e Regione che stanno già producendo risultati per il Molise.

(Salvatore Micone Assessore Regionale)