Allarmanti i dati Svimez: in 16 anni hanno lasciato il Sud 1 milione e 883mila residenti, di cui la metà giovani, e l’economia rischia un forte rallentamento entro il 2019. Basta perdere tempo: il Governo si attivi subito perché senza il Sud, tutta l’Italia perde. Fratelli d’Italia mette a disposizione le nostre proposte: dal sostegno alle imprese che assumono al Sud al piano di investimento per colmare il divario infrastrutturale e digitale, dal controllo del territorio alle zone franche a zero tasse per le aree disagiate. Il Sud non ha bisogno di elemosina, ma di sviluppo, lavoro e infrastrutture.