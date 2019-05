Domani pomeriggio, giovedì 9 maggio, alle ore 16, presso la sede di Fratelli d’Italia sita in Corso Garibaldi 108, sarà presente la candidata alle elezioni Europee del prossimo 26 maggio per la circoscrizione Sud (che comprende Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria), dottoressa Carmela Rescigno. La candidata di Fratelli d’Italia illustrerà il programma elettorale del partito per cambiare tutto per avere un Europa dei popoli e non dei burocrati.