di Redazione

Biol Italia, con il progetto BIOLEVO (https://www.biolevo.it), organizza una grande festa dell’olio EVO Biologico in 12 regioni italiane. Una festa rivolta agli appassionati e alle famiglie con protagonisti aziende olivicole e frantoi. Non poteva mancare Larino, che ha, nel patrimonio olivicolo e nelle sue tre varietà autoctone, Gentile di Larino, Salegna e San Pardo, la sua identità. L’evento si terrà il 31 ottobre 2024 presso la Cooperativa Olearia Larinese, sita in contrada Acquara, 80 a Larino, con visite guidate, degustazioni gratuite e vendita dei prodotti aziendali. La manifestazione rappresenta il momento di incontro, lo scambio con il pubblico, l’occasione imperdibile di conoscenza dell’olio extravergine di oliva biologico e della sua produzione sostenibile. A partire dalle ore 10.00 e, poi, a intervalli di due ore, la visita prevede:

– Benvenuto al Frantoio

– Il Processo di Produzione, dall’oliva all’olio

– Introduzione al Frantoio

– Degustazione Guidata di Oli

– Degustazione degli oli e delle pietanze che esaltano l’uso dell’olio extravergine di oliva

Per prenotare: https://forms.gle/CdswNmi2An9VCQpo7 – Tel. 388 4776328