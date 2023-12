Franco Valente presenta il suo ultimo libro. Isernia scenario del racconto

Auditorium Unità d’Italia 30 dicembre 2023 ore 17,30

Da Borghi d’Eccellenza perviene quanto segue : “Non so quanti amici verranno alla presentazione del volume su S. Vincenzo al Volturno. Ovviamente spero molti” così Franco Valente si rivolge a chi volesse partecipare alla presentazione del suo ultimo libro “San Vincenzo alle fonti del Volturno – San Vincenzo al Volturno e il Molise Nascosto” edito da Regia Edizioni, casa editrice riconducibile alla famiglia molisana dei Manocchio/Potito che secondo la critica, ha messo in campo un ottimo lavoro, sia di grafica che di illustrazione. “Una chiacchierata sull’ultimo presidio storico molisano che sintetizza tutta la grande storia di questa piccola regione – cosi l’architetto – che è destinata a un triste epilogo per colpa di una burocrazia ministeriale che va contro gli stessi interessi dei Governi che continuano a succedersi e nonostante le spese senza criterio, non portano alcun beneficio ai giovani della Valle del Volturno. Spero – qui la provocazione – possa provocare qualche riflessione sulla preoccupante perdita di memoria storica e solleticare i giovani a fare qualcosa”.

Il mio desiderio è provocare qualche riflessione sulla preoccupante perdita della memoria storica e sollecitare i giovani a fare qualcosa!”. Frasi dalla forte responsabilità, sia in tema storico che nel conferire la palma dell’amore a un territorio che, sarà dimostrato, nel passato è stato il centro di riferimento per l’intera Europa. Un luogo che una volta si chiamava “Samnia”. Il libro non è solo un racconto storico, ma anche uno sforzo sul piano editoriale. In esso è raccontata una storia per lo più sconosciuta, le fotografie di Pino Manocchio hanno trasformato la Cripta di Epifanio in una spettacolare camera oscura dove la luce naturale penetra da una finestrella che illumina la più apocalittica delle rappresentazioni teologiche del bacino Mediterraneo. Tutto questo e molto altro anche grazie alla musica a cura di Lino Rufo e Marcello Rivelli, che certamente non hanno bisogno di presentazioni, verrà rappresentato il 30 dicembre 2023 a Isernia presso l’Auditorium Unità d’Italia a partire dalle ore 17,30.

La presentazione del volume sarà la scena che farà sentirci tutti protagonisti della storia. Ognuno avrà la possibilità di comprendere, anche vivendo in questa piccola regione, che è parte centrale dell’Universo umano, come lo fu l’Universo teologico di Ambrogio Autperto, maestro di Carlomagno, che nell’VIII secolo proprio nell’Abbazia di S. Vincenzo, concepì e produsse il più clamoroso documento politico-religioso della storia della Cristianità: La falsa donazione di Costantino il Grande. Grazie alla sensibilità culturale del Comune di Isernia nel concedere il patrocinio e l’utilizzo dell’Auditorium, la presentazione vedrà la presenza contemporanea presenza del Presidente del Consiglio Regionale Quintino Pallante e il sindaco Piero Castrataro. Un’Abbazia, un teologo, una cripta “ locum ubi vocatur Samnie” vi aspettano. Ingresso gratuito a partire dalle ore 17,00 di sabato 30 dicembre 2023. Il 5 gennaio 2024 la presentazione traslocherà in quel di Campobasso presso l’Auditorium della Curia Arcivescovile di via Mazzini, sempre a partire dalle ore 17,30”.

T.A.