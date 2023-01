L’ ingegnere molisano di Bojano è già partito alla volta di Miami. La conferenza di 4 giorni organizzata da COPOMIAO (Conference Of Presidents Of Major Italian American Organizations, la Conferenza dei Presidenti delle Principali Organizzazioni Italoamericane), accoglierà più di 100 dei migliori e più brillanti uomini e donne italoamericani della nazione americana (dai 21 ai 35 anni) a Fort Lauderdale, Florida ( FLA Live Arena ) dal 13 al 16 gennaio 2023. L’obiettivo è dare potere a una nuova generazione di leader italoamericani!

Ci sarà anche il Molise, rappresentato dall’ing. Franco Iadarola del Chapter di Bojano di Filitalia International, alla IAFL, la Conferenza Mondiale dei futuri leader italoamericani del 2023 in Florida, a Fort Lauderdale presso la FLA Live Arena , sede dei Florida Panthers della NHL, la squadra professionistica di hockey su ghiaccio della National Hockey Leaghe di Stati Uniti e Canada (LNH), la principale Lega di Hockey su Ghiaccio del mondo e una delle maggiori leghe sportive professionistiche nordamericane.

La conferenza accoglierà i migliori e più brillanti uomini e donne italoamericani della nazione (dai 21 ai 35 anni). “FLA LIVE ARENA, FT. LAUDERDALE – leggiamo sul sito – è alla ricerca di visionari, disgregatori, creatori e can-doers che un giorno guideranno la Comunità italoamericana in una direzione: sempre e solo verso l’alto! Siamo al completo e le iscrizioni per la Conferenza dei futuri leader italoamericani del 2023 sono giunte al termine! Abbiamo superato i nostri obiettivi e abbiamo ricevuto una manna di candidature per questo evento che ha stabilito un precedente. Dalla collaborazione in piccoli gruppi e dai seminari principali ai banchetti di networking e agli eventi sportivi VIP, questa conferenza è un’esperienza a 360 gradi che collega i partecipanti alla storia degli Italo-Americani, agli antenati, alle tradizioni e alle iniziative del 21° secolo. Ancora più importante, costruirà nuovi legami tra decine di futuri leader che possiedono la spinta e la visione per promuovere ed elevare la cultura italoamericana alla guida del Paese”.

Filitalia International & Foundation partecipa alla Italian American Future Leaders Conference che si terrà dal 13 al 16 gennaio 2023 a Fort Lauderdale, Miami, Florida. Saverio Nestico, Vice Presidente di Filitalia International sarà il referente dei giovani membri di Filitalia, trainer attraverso le attività, supporto e collegamento per l’organizzazione. Filitalia sarà l’unica organizzazione che avrà una rappresentanza dagli Stati Uniti e dall’Italia, motivo per cui COPOMIAO è ora considerata un’organizzazione internazionale. Franco Iadarola sarà l’unico giovane che arriverà dall’Italia, già partito per Miami dove porterà il progetto originale di Matepolis, il videogioco che promuove il Matese.

Iafl, oltre che meeting rappresenta anche una piattaforma di networking destinata a potenziare la nuova generazione di italo americani, sempre, più rappresentata nei centri decisionali d’America.

Il programma è ricco di appuntamenti.

DAY 1: FRIDAY, JANUARY13 Registration & Check-in 3:30 p.m. Welcoming Reception 5:00 p.m. Opening Remarks 6:30 p.m.

​DAY 2: SATURDAY, JANUAR Y 14 Breakfast 9:00 a.m. Group Trivia 9:30 a.m. Keynotes: IA History &Community Audit 10:30 a.m. Lunch 12:00 p.m. Group Breakouts: S.W.O.T. Analysis 1 :00 p.m. Group Presentations: S.W.O.T. Analysis 3:00 p.m. Dinner: 6:00 p.m. Vancouver Canucks @ Florida Panthers 7:00 pM

DAY 3: SUNDAY, JANUARY15 B kfast 9:00 a.m. Group Trivia 9:30 a.m. Keynotes: IA Youth Leadership 10:3B a.m. Lunch 12:00 p.m Group Breakouts: S.W.O.T. Analysis 1:00p.m. Group Presentations: The IA Future 3:00 p.m. -Sunday Sauce• Din11ar Party: 6:00 p.m.

DAY 4: MONDAY, JANUARY 16 Free Visit of the city

I partecipanti alloggeranno al DoubleTree Hilton Hotel — Sunrise-Sawgrass Mills , mentre le organizzazioni italoamericane sostengono i giovani affiliati più meritevoli. Filitalia International & Foundation, grazie alla presidente Paola Bonavitacola, e al Fondatore e Presidente Emerito, Pasquale F. Nestico, ha caldamente sponsorizzato il giovane ingegnere molisano in rappresentanza dell’attiva Youth Commission del Chapter di Bojano, grazie anche all’IEP (International Exchange Program) che fa capo a Rosetta Miriello, e a Saverio Nestico che coordinerà i giovani americani e italiani

COPOMIAO ha ottenuto oltre 200.000 dollari in sovvenzioni e finanziamenti grazie alla caparbietà del presidente, Basil M. Russo e del presidente della conferenza IAFL, John M. Viola.

A Miami con l’ing. Iadarola vola Matepolis il nuovo gioco in versione BETA ideato e realizzato da DreamyMonkey, per la promozione turistico-culturale e la salvaguardia ambientale del territorio matesino, premiato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise, tra tantissime proposte presentate, sia per l’anno che va a chiudersi, sia per il 2023.

“Ringrazio la Filitalia International – spiega Franco Iadarola in collegamento da Miami – per questa incredibile opportunità. E’ importante che i giovani diventino consapevoli dell’enorme potenziale della Cultura Italiana nel Mondo e della forza della Comunità Italiana in grado di esprimere la nuova classe dirigente americana. Con Matepolis ci rivolgiamo ai nostri coetanei all’estero che potranno imparare a conoscere il territorio molisano giocando da qualsiasi luogo del mondo. In particolare negli Stati Uniti, con Filitalia International ipotizziamo un torneo italo-americano, che porteremo in Florida al Future Leaders Conference. Il video gioco sarà lanciato in anteprima nell’estate 2023, anticipato da tornei in versione beta. Si lanciano i dati, si muovono le preziose pedine realizzate a mano: ogni azione deve essere bilanciata da un ristoro ambientale, perché non si può prescindere dal rispetto del pianeta e perché ogni attività antropica deve essere ecocompatibile! Ed ecco che appaiono le pale eoliche per la produzione di energia pulita, i contenitori per la raccolta differenziata e le rinnovabili”

“Nonostante la graduale assimilazione degli italoamericani negli Stati Uniti – le dichiarazioni di John Viola, presidente della conferenza IAFL – molti non sono consapevoli del fatto che siamo una comunità che influenza pesantemente la cultura principale della nazione. I futuri leader creeranno le generazioni future che porteranno avanti il ​​nostro storico patrimonio e la nostra eredità”.

La conferenza è organizzata da COPOMIAO (Conference Of Presidents Of Major Italian American Organizations, la Conferenza dei Presidenti delle Principali Organizzazioni Italoamericane). L’obiettivo è dare potere a una nuova generazione di leader italoamericani! COPOMIAO è composto da 60 dei gruppi più influenti della nazione americana.