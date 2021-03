Franco Cappellari, venafrano che gira il mondo lavorando quale fotoreporter per case internazionali della fotografia, ha appena dato alle stampe il proprio libro fotografico dal titolo “Molise, Tesoro Nascosto”.

A parlarne è lui stesso attraverso il profilo social di Facebook:

“Molise, tesoro nascosto” è il titolo della mia ultima pubblicazione, un libro fotografico dedicato alle bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali della nostra splendida regione. Ha impreziosito il mio libro con la sua autorevolissima prefazione ,il dott. Silvestro Serra, direttore di Touring, la rivista del Touring Club Italiano. E’ stato per me un onore, oltre che un piacere ,che sia stato proprio lui, profondo conoscitore delle bellezze del nostro paese, a dare un suo contributo al mio lavoro. il libro, tra circa 30 giorni potrà essere acquistato in Italia e in Europa, sulla piattaforma online di Amazon.