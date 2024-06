di T.A.

Venafro, come del resto tant’altri Comuni molisani e non, città di scrittori e poeti, ospita il 28 giugno prossimo (h 21 sulla piazzetta dell’Annunziata, cuore del centro storico) il poeta, scrittore ect. Franco Arminio. L’iniziativa promossa da Venus Verticordia col patrocinio del Comune di Venafro si avvarrà della partecipazione artistica dei cantautori Livio e Manfredi Arminio. Ma chi è il protagonista della serata, Franco Arminio ? Da locandine affisse si apprende del proprio fitto curriculum : poeta, scrittore, giornalista, documentarista e “paesologo” ! Diverse le sue pubblicazioni, è amante di viaggi e racconta i paesi della penisola. E’ altresì ispiratore di molte azioni contro lo spopolamento dell’entroterra italiano ed altro ancora. Ingresso libero alla serata per chi vorrà ascoltare le sue liriche.