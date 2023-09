In Molise l’erede di “ Peppino Principe “, re della fisarmonica. E’ Francesco Scarselli!

Francesco Scarselli, era un ragazzino promettente, pieno di timidezza musicali e di riverenze artistiche. Il tempo, lo studio, la passione lo hanno forgiato, plasmato in un campione, in un artista dei tasti, prima dell’organetto, poi della fisarmonica. Riconosciuto come bimbo prodigio, oggi ragazzo maturo, dopo aver sperimentato feste goliardiche di paese, si cimenta in “veri” e riconosciuti contesti musicali che assegnano, non solo pergamene ma attestati qualificanti da giurie di maestri e docenti, tra i più famosi al mondo. Il piccolo Francesco Scarselli, oggi un ragazzone dal volto buono, simpatico e modesto, ne ha fatto di strada incamminandosi verso i vertici accademici che non lasciano spazio all’improvvisazione. Il suo maestro, il pluripremiato nonché richiestissimo musicista “ Renzo Ruggieri “ da subito ha inteso le potenzialità di Francesco, molisano doc di Campochiaro, e ne ha costruito, grazie alle enormi capacità di trasposizione musicale, un vero e proprio professionista della fisarmonica. Non a caso da anni riesce a portar a casa meritevoli attestazioni che ne esaltano virtuosismo, tecnica e grinta. – “Il ragazzo farà strada. È ormai lanciato nel circolo di chi è vizioso ed esigente, di chi della fisarmonica e della musica in generale ne è parte integrante. Fiero di essere un suo maestro!” – queste le parole di Renzo Ruggieri dopo il trionfo tutto italiano alla 76^ Coupe Mondiale di fisarmonica svoltosi in Bosnia ed Erzegovina dal 5 al 9 settembre 2023. Uno degli eventi più prestigiosi al mondo, quest’anno ha visto l’Italia essere protagonista assoluta grazie proprio al Molisano Francesco Scarselli che ha magicamente conquistato il primo posto assoluto nella categoria Junior Virtuoso Entertainment con un punteggio che rasenta l’impossibile. Infatti, le velocissime e precisissime mani di Francesco hanno sbalordito tutti i giurati che non hanno potuto esimersi di affidar egli il punteggio di 24,07 su 25. I competitor, provenienti da ogni parte del globo, si son dovuti inchinare a Francesco autore di una prova impeccabile e quasi memorabile. Padronanza, empatia e partecipazione emotiva hanno caratterizzato la prestazione di Francesco, che nel conquistare la Giuria, ha conquistato il foltissimo pubblico che li ha tributato non un applauso ma una vera e propria ovazione. Premiato l’allievo e riconoscimento speciale per il suo maestro. Renzo Ruggieri infatti, è stato insignito di onorificenza per il suo contributo alla musica e all’insegnamento. Ma la felicità non resta ferma al cuore dei più vicini. Essa si è estesa a tutto il paese natio, Campochiaro, che mai fa mancare vicinanza e attenzione verso chi dimostra il suo talento e lo pone al centro di attenzioni che condividono radici, passioni, ed affetti che in piccole comunità consolidano rapporti e trasferiscono l’orgoglio di dichiararsi Molisano. Dal trionfo mondiale ad un’altra grande competizione il passo è breve. In queste ore Francesco è impegnato in un concorso a Castelfidardo, patria indiscussa della Fisarmonica Mondiale. Chissà se saremo entusiasticamente chiamati a parlare ancora di una promessa che sempre più diventa “certezza”. La musica è la soave poesia composta di sacrifici ma che, prima o poi, regala soddisfazioni e forse, anche qualche bella fortuna. Essa è pronta già a farsi trovare pronta per render ulteriormente felice un campione, la sua famiglia e la sua gente di Molise. E proprio qualche minuto fa la notizia arriva ed è straordinaria: Francesco vince il 48^ Premio Internazionale di Fisarmonica di categoria!. La direzione artistica di Antonio Spaccarotella, il presidente Categoria premio Cesare Chiacchiaretta, sono garanzia acclarata. Le loro parole non potevano che essere di augurio e di grande apprezzamento.

s.n.