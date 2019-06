È Francesco Roberti (centro-destra) il nuovo sindaco di Termoli. Al ballottaggio, il candidato di centro-destra, vince con il 60,94% pari a 7654 preferenze. Il sindaco uscente Angelo Sbrocca (centro-sinistra) si è fermato al 39,06% pari a 4906 preferenze. Una vittoria annunciata quella di Roberti che già al primo turno aveva la vittoria in tasca. A Termoli, i 5 Stelle non hanno brillato come a Campobasso uscendo di scena al primo turno.