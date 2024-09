Dopo la pagina nera scritta dalla maggioranza al Comune di Isernia, penso che il Movimento 5 stelle ed il PD debbano ritirare gli assessori e sospendere i consiglieri. Per Volt non c’è neanche bisogno perché l’assessore nonché vicesindaco dimostra il suo attaccamento alla Città ed ai giovani cittadini , dicono i ben informati, da ben 5 mesi dal Cile. Quindi di fatto si è sospesa da sola, non so se è sospeso anche lo stipendio ben 4500 euro al mese, ma dubito. I due assessori esterni mai pervenuti , e di Isernia Futura con chirurgica precisione gli esseri pensanti , sono stati violentemente ostracizzati dal sindaco disastrataro.

Questo il quadro attuale dell’amministrazione comunale. Valutate voi se è il caso di insistere.

