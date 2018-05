Il sindacato scrive ai vertici dell’Asrem e chiede di rivedere la distribuzione dei carichi di lavoro.

Come da precedente nota n° 133/18 del 07/02/2018, per la quale si è in attesa di riscontro, con la presente, questa Organizzazione Sindacale intende ribadire ed estendere l’attenzione, per le situazioni di disagio e di criticità organizzative che vedono coinvolti i lavoratori e le lavoratrici dei vari Plessi Ospedalieri, così come di seguito riportato:

1) LA CARENZA DI PERSONALE INFERMIERISTICO E DI SUPPORTO E LE RICADUTE NEGATIVE SUI CARICHI DI LAVORO E SULLA TURNISTICA COSI’ COME SULL’ASSISTENZA:

a tal proposito è d’uopo sottolineare che la carenza di personale rende estremamente difficoltosa la programmazione dei turni di lavoro e, spesso, comporta la chiamata in servizio del personale nei giorni di riposo. Preme anche evidenziare che tale carenza è rafforzata dal fatto che vi è un numero sproporzionato di personale impiegato impropriamente e che pertanto viene a mancare nei livelli professionali di cui si ha maggiormente bisogno;

2) DEMANSIONAMENTO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO:

la carenza di personale infermieristico è ulteriormente aggravata da quella del personale di supporto;

3) VIOLAZIONE NORMATIVA SULL’ORARIO DI LAVORO:

a tanto aggiungasi che la situazione di grave carenza di personale infermieristico che attanaglia molte UU.OO. dei vari Plessi ospedalieri è all’origine di una turnistica non rispettosa delle regole normative e contrattuali;

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARATIO, NORMATIVA IN MATERIA DI TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA’ E CONSEGUENTE ILLEGITTIMO UTILIZZO DEL PERSONALE PER SUPPLIRE A CARENZE ORGANIZZATIVE E/O DI ORGANICO.

Si chiede pertanto, di avviare, con estrema urgenza, un tavolo di confronto sulle suddette problematiche, soprattutto a seguito delle ultime riorganizzazioni e rimodulazioni dei vari servizi aziendali, procedendo con una ricognizione del personale sanitario, che preveda una nuova e più corretta distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di garantire al meglio il mantenimento dei LEA, punto fondamentale per un’assistenza sanitaria che sia sempre più di qualità.

In conclusione risulta, quindi, non più procrastinabile l’adozione di provvedimenti atti alla risoluzione delle tante questioni esposte e si confida pertanto in un positivo riscontro.