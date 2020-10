In riferimento all’iniziativa organizzata dai rappresentanti locali del movimento politico Forza Nuova, in programma per il prossimo 24 ottobre a Guglionesi, si rende noto che il Questore di Campobasso ha prescritto, ai sensi dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nel rispetto dell’art. 17 della Costituzione sulla libertà di riunione, che il suddetto evento si svolga secondo le modalità della riunione privata, nel pieno ossequio di quanto stabilito dall’art. 1 lett. d) nr. 5 del D.P.C.M. dello scorso 18 ottobre, secondo cui sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali ed alla luce, inoltre, della circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno del 20 ottobre scorso, con la quale sono stati precisati alcuni criteri interpretativi della suddetta norma, validi ai fini della distinzione tra riunioni private consentite ed attività convegnistiche e congressuali attualmente sospese.

È stato, inoltre, prescritto il rispetto della capienza massima del luogo ove si terrà l’evento e di quant’altro previsto per tale fattispecie dalla normativa di riferimento per contrastare la diffusione del Covid-19. Con il provvedimento sopra descritto, si è contemperata la libertà di riunione con il bene della salute pubblica, entrambi interessi riconosciuti e tutelati dalla Costituzione. Ad ogni modo, l’iniziativa sarà seguita e monitorata nell’ambito dei servizi d’istituto predisposti per la circostanza.