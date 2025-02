di Redazione

«Novanta milioni di Euro al Molise grazie a me, l’emendamento Lancellotta è stato bocciato», è questa la miccia che il Senatore di Forza Italia, eletto in Molise, accende proprio in occasione dell’incontro avuto con gli iscritti molisani al Partito fondato da Berlusconi, per il rinnovo dei Segretari cittadini di Campobasso e Isernia. «L’emendamento che era stato presentato dalla Lancellotta è stato bocciato perché proponeva soluzioni non percorribili, come quella della Bad Company. Il governo ha recepito l’indirizzo che ho dato io, ovvero che il Molise doveva essere considerato in modo diverso rispetto alle altre regioni. Questo ha portato a uno stanziamento straordinario di 45 milioni di euro l’anno per altri due anni e a un incremento delle risorse annuali di 20 milioni», ha spiegato il Senatore forzista. Lotito ha evidenziato come il Molise, con una popolazione di 280 mila abitanti distribuita su un territorio complesso, non possa essere trattato alla stregua di un quartiere di Roma, dove la gestione sanitaria è più centralizzata. Forza Italia continua a radicarsi sul territorio molisano e lo stesso Lotito ha evidenziato il percorso di crescita del suo partito: «Forza Italia sta crescendo e si sta strutturando sul territorio. Abbiamo nominato Nicola Cavaliere vicesegretario regionale vicario e intendiamo rafforzare la nostra presenza in tutta la regione. Il nostro obiettivo è portare avanti i valori del partito e offrire risposte concrete ai cittadini molisani. Abbiamo lavorato per migliorare la situazione finanziaria del Molise. Uno dei traguardi più significativi – ha detto ai giornalisti di TeleMolise che lo hanno intervistato – è stata la riduzione del debito sanitario con l’INPS da 80 a 38 milioni di euro in appena 48 ore. Inoltre, siamo riusciti a ottenere un finanziamento a fondo perduto di 40 milioni di euro e un ulteriore stanziamento di 23 milioni, vincolato a una verifica annuale da parte dei revisori dei conti».